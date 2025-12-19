Istat | cresce fiducia imprese e famiglie

A dicembre 2025, l’indice di fiducia di imprese e famiglie registra un significativo aumento, raggiungendo i massimi da marzo 2024. Questo miglioramento indica un rinnovato ottimismo nel panorama economico, riflettendo una fase di stabilità e potenziale crescita. Un segnale positivo che rafforza la speranza di un percorso di ripresa sostenuto e di opportunità future per il sistema economico italiano.

13.53 A dicembre 2025 l'indice di fiducia delle imprese aumenta e tocca massimi di mercato da marzo 2024. Crescono tutti i settori, tranne il commercio al dettaglio -sostanzialmente stabile- e l'industria, in calo. L'indice passa da 96,1 a 96,5. L'indice di fiducia dei consumatori, dopo il calo registrato a novembre, torna ad aumentare in tutte le componenti e nel 'clima personale' più che nelle altre. Passa da 95,0 a 96,6. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: ISTAT. Fiducia in crescita per consumatori e imprese a ottobre 2025 Leggi anche: **Istat: a novembre cala fiducia consumatori, per imprese sale al massimo da aprile 2024** La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Andamento economico, vendite e fiducia delle famiglie | Istat; Imprese, Istat: nel periodo 2014-2024 produttività Italia ferma a +0,3%, stesso valore del 1995-2024. In Ue +1,5%; Istat, nel terzo trimestre calo di 45mila occupati. Scende però il tasso disoccupazione; Fiducia, crolla quella delle imprese tedesche ma l’Italia registra livelli massimi dal 2024. Istat, a dicembre migliora ancora la fiducia di consumatori e imprese - A dicembre, secondo i dati pubblicati dall'Istat, il clima di opinione degli operatori economici migliora: l’indicatore di fiducia dei consumatori sale da 95,0 a 96,6 e l’indicatore comp ... finanza.repubblica.it

Istat, fiducia imprese ai massimi da marzo 2024, ma scende nell'industria - A dicembre 2025 l'indice di fiducia delle imprese aumenta raggiungendo un massimo da marzo 2024:aumenta nei servizi di mercato (da 97,8 a 100,0), rimane sostanzialmente stabile nel commercio al dettag ... msn.com

Istat: sale la fiducia dei consumatori. Per le imprese top da marzo 2024 - Tra i consumatori, si evidenzia un generale miglioramento delle opinioni, soprattutto di quelle sulla situazione personale e corrente ... italiaoggi.it

