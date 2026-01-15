È morta la presunta figlia segreta di Freddie Mercury

È deceduta a 48 anni la donna che affermava di essere la presunta figlia segreta di Freddie Mercury. La causa della morte è una rara forma di cancro alla spina dorsale. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali e ha suscitato interesse tra i fan del celebre artista dei Queen.

La donna che sosteneva di essere la " figlia segreta" della voce dei Queen, Freddie Mercury è morta a 48 anni, a seguito di una rara forma di cancro alla spina dorsale. La notizia è stata condivisa dal marito Thomas, sulle pagine del Daily Mail, rivelando che la donna si è spenta "pacificamente dopo una lunga battaglia contro il cordoma, un raro cancro alla colonna vertebrale" ed ha lasciato due figli di nove e sette anni. Il coniuge aveva aggiunto che ora la moglie si trovava "con il suo amato padre nel mondo dei pensieri": inoltre l'uomo ha rivelato che ha fatto spargere le ceneri della donna sulle Alpi.

