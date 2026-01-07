Commozione ai funerali delle vittime italiane di Crans-Montana I parenti | Grazie a Meloni confidiamo si faccia giustizia

Stamattina si sono svolti a Bologna e Roma i funerali delle vittime italiane del rogo di Capodanno a Crans-Montana. I familiari hanno espresso gratitudine per il supporto ricevuto e hanno auspicato giustizia, sottolineando l’importanza di risposte chiare in un momento di grande dolore. Le cerimonie hanno rappresentato un’occasione di ricordo e di vicinanza per le famiglie colpite.

Commozione ai funerali delle vittime italiane del rogo di Capodanno a Crans-Montana. Stamattina a Bologna l’addio a Giovanni Tamburi, a Roma quello a Riccardo Minghetti. Terminate a Milano anche le esequie di Chiara Costanzo e di Achille Barosi. Dolore e rabbia tra i familiari. A Lugano si è tenuta la cerimonia per Sofia Prosperi. Domani invece ci sarà l’addio a Emanuele Galeppini a Genova. Questa mattina alle 10.30 in tutte le scuole italiane osservato un minuto di silenzio. Leggi anche Il volo di Stato e l'abbraccio delle istituzioni: l'Italia ha riportato a casa i suoi ragazzi morti a Crans Montana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Commozione ai funerali delle vittime italiane di Crans-Montana. I parenti: “Grazie a Meloni, confidiamo si faccia giustizia” Leggi anche: Crans-Montana, oggi i funerali delle vittime italiane – LA DIRETTA Leggi anche: Crans-Montana, le foto dei funerali delle vittime italiane Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: Le sei vittime identificate saranno portate in Italia - Identificati tutti gli italiani morti, sono sei. Oggi il rimpatrio delle salme; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Le 5 vittime rientrate nelle loro città: a Milano 3 feriti sono «gravi». Il 7 gennaio funerali di Minghetti, Tamburi, Barosi e Costanzo, l'8 quelli di Galeppini; Crans-Montana, tornano salme vittime italiane. Venerdì la messa a Roma; Tragedia Crans Montana, la preghiera per Riccardo Minghetti. Domani i funerali del giovane romano. Milano in lutto per Chiara Costanzo e Achille Barosi: il padre della 16enne lancia un appello a Giorgia Meloni - I funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi: Milano si stringe nel dolore per le giovani vittime della strage di Crans- notizie.it

Crans-Montana, le foto dei funerali delle vittime italiane - Le foto dei funerali delle giovani vittime italiane della strage di Capodanno a Crans- lapresse.it

Lugano, funerali di Sofia Prosperi, vittima più giovane della strage di Crans-Montana - “Il pensiero va a tutti gli altri giovani che condividevano con lei la festa di Capodanno, a chi è rimasto ferito o traumatizzato, ai defunti, ai soccorritori, ai medici, ai genitori e al caro amico ... giornaledipuglia.com

Local Team. . Le parole e la commozione della madre di Giovanni Tamburi, giovane morto nell'incendio a Crans-Montana, dopo i funerali celebrati nella Cattedrale di San Pietro, a Bologna. - facebook.com facebook

Villasimius, dolore e commozione per la morte di Alessandro Zizzaro. Oggi i funerali x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.