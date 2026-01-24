Il governo italiano ha convocato l'ambasciatore svizzero a Berna in risposta alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana. L’Italia esprime la propria protesta alla magistratura svizzera, evidenziando la preoccupazione per questa decisione. La questione sottolinea le tensioni tra i due paesi e il ruolo delle autorità giudiziarie locali in casi di rilevanza internazionale.

L’Italia rappresenta la sua protesta alla magistratura svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana, richiamando l’ambasciatore d’Italia a Berna. Lo comunica Palazzo Chigi in una nota. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno dato istruzione all’Ambasciatore d’Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud per rappresentarle la viva indignazione del governo e dell’Italia di fronte alla decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di scarcerare Jacques Moretti, nonostante l’estrema gravità del reato di cui è sospettato, le pesanti responsabilità che incombono su di lui, il persistente pericolo di fuga e l’evidente rischio di ulteriore inquinamento delle prove a suo carico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans Montana, il governo convoca l’ambasciatore svizzero. “Indignati per scarcerazione di Moretti”

Crans, l'Italia convoca l'ambasciatore svizzero dopo la scarcerazione di Jacques MorettiL’Italia ha convocato l’ambasciatore svizzero in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, decisione presa dopo un confronto tra il ministro Tajani e la presidente Meloni.

Il governo convoca l'ambasciatore svizzero dopo la scarcerazione di Jacques Moretti. Tajani: "Sua liberazione è una vergogna"Il governo italiano ha convocato l’ambasciatore svizzero dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar di Crans-Montana coinvolto nella strage di Capodanno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Crans Montana, incontro con i familiari delle vittime a Palazzo Chigi; Nuova direttiva del governo sulla sicurezza dei locali dopo Crans-Montana: ecco come cambiano i controlli; Sicurezza nei locali, FIPE: dopo i fatti di Crans-Montana chiesto al Governo lo stop alle candeline pirotecniche - FIPE; Crans-Montana: l’Italia si costituirà parte civile nel procedimento in Svizzera.

Crans-Montana, richiamato ambasciatore italiano in Svizzera dopo scarcerazione MorettiLeggi su Sky TG24 l'articolo Crans-Montana, richiamato ambasciatore italiano in Svizzera dopo scarcerazione Moretti ... tg24.sky.it

Il rogo di Crans Montana. Moretti libero su cauzione. L’ira di Meloni: indignataUn amico del re della movida ha pagato i 200mila franchi per la scarcerazione. La protesta del governo italiano: Chiederemo conto alle autorità elvetiche. I parenti delle vittime: c’è il rischio di ... msn.com

Quella di Crans-Montana è una tragedia che poteva e doveva essere evitata. La scarcerazione di Moretti è una vergogna. Sono deluso, offeso e indignato come padre e come nonno. È una decisione priva di senso. x.com

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è - facebook.com facebook