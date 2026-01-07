Crans-Montana l' avvocato delle famiglie | Chiederò l' arresto dei Moretti e dei dirigenti comunali ma non accadrà Qui tutti giocano a golf insieme

Sébastien Fanti, avvocato delle vittime a Crans-Montana, ha espresso dubbi sulla provenienza dei fondi di Jacques Moretti. Nel suo intervento, annuncia che chiederà l'arresto dei Moretti e dei dirigenti comunali, ma ritiene che tali richieste siano improbabili a causa delle connessioni locali. La situazione mette in luce le tensioni tra le parti coinvolte e il contesto di corruzione che attraversa la comunità.

Sébastien Fanti, l'avvocato che rappresenta le vittime a Crans-Montana, ha rotto il silenzio e mette in dubbio l'origine dei fondi di Jacques Moretti. Per l'esperto avvocato «c'è un sol modo per risarcire le vittime e perseguire i responsabili: il metodo Luxor».

L'avvocato delle famiglie: 'Si avvii un procedimento anche in Italia'. Sotto accusa l'operato della procura - Così l'avvocato di Sion Sébastien Fanti, legale di alcune famiglie coinvolte nel rogo di Crans- ansa.it

CRANS-MONTANA GESTORI Crans-Montana, gestori liberi: la rabbia dei familiari. Un video riaccende le accuse - La scelta di lasciare in libertà i coniugi Moretti, gestori del bar Constellation, ha scatenato l’indignazione delle famiglie delle vittime ... statoquotidiano.it

Crans-Montana, l'avvocato della famiglie: "I proprietari del Constellation andavano arrestati subito" - facebook.com facebook

Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti: le planimetrie per allargare la veranda e lei che fugge con la cassa in braccio la notte del rogo x.com

