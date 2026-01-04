crans montana il dolore e le lacrime dei parenti delle vittime

A Crans-Montana si sono svolti momenti di raccoglimento per le vittime del tragico incendio di Capodanno. Familiari e amici si sono riuniti per esprimere il loro cordoglio, condividendo dolore e solidarietà in un clima di sobrietà. L’evento ha rappresentato un gesto di rispetto e vicinanza per le giovani vite spezzate in circostanze drammatiche.

Lacrime e abbracci a Crans-Montana, dove centinaia di persone si sono ritrovate per rendere omaggio alle giovani vittime del rogo di capodanno. Una processione silenziosa ed emozionata ha attraversato la via principale della stazione sciistica deponendo fiori e candele in un memoriale a cui hanno partecipato anche vigili del fuoco e gente del posto. Una delle vittime era il sedicenne Arthur Brodard, la cui madre Laetitia lo stava cercando freneticamente. Sopraffatta dal dolore, la donna ha stretto un funzionario della sicurezza e lo ha ringraziato prima di crollare. I residenti locali hanno descritto una comunità che lotta per elaborare la tragedia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

