Crans-Montana Italia richiama ambasciatore a Berna Palazzo Chigi | Indignati per scarcerazione Moretti

L'Italia ha richiamato l’ambasciatore a Berna in risposta alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana. Palazzo Chigi ha espresso indignazione per questa decisione della magistratura svizzera, sottolineando la posizione ufficiale del governo italiano. La vicenda evidenzia le tensioni tra i due paesi riguardo a un caso giudiziario che ha suscitato attenzione e reazioni ufficiali.

(Adnkronos) – L'Italia rappresenta la sua protesta alla magistratura svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana, richiamando l'ambasciatore d'Italia a Berna. Lo comunica Palazzo Chigi in una nota. "Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno dato istruzione all'Ambasciatore d'Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud per rappresentarle la viva indignazione del Governo e dell'Italia di fronte alla decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di scarcerare Jacques Moretti, nonostante l'estrema gravità del reato di cui è sospettato, le pesanti responsabilità che incombono su di lui, il persistente pericolo di fuga e l'evidente rischio di ulteriore inquinamento delle prove a suo carico", si legge nel comunicato.

