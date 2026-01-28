Crans-Montana Il padre di Giovanni Tamburi | Qui comanda una cricca la Svizzera cambi giudice scarcerazione di Moretti scandalosa

Il padre di Giovanni Tamburi torna a parlare e accusa senza mezzi termini: “Qui comanda una cricca”. La sua voce si alza contro la scarcerazione di Moretti, che definisce scandalosa, e chiede che la Svizzera cambi giudice per garantire processi più equi. La rabbia tra i familiari delle vittime, ancora scossi dal rogo di Le Constellation, resta forte.

Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni Tamburi, non ha nascosto il suo sdegno dopo la decisione della giustizia svizzera di scarcerare Jacques Moretti, proprietario del discobar coinvolto in un episodio avvenuto a Capodanno.

Giuseppe Tamburi si sfoga e accusa: “In Svizzera c’è una cricca, via le indagini”.

