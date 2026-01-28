Strage di Capodanno indagato l’ex responsabile sicurezza del Comune di Crans | I controlli al Le Constellation spettavano a lui
La procura di Sion ha iscritto nel registro degli indagati un nuovo nome nell’inchiesta sulla strage di Capodanno al locale “Le Constellation” di Crans. Si tratta dell’ex responsabile della sicurezza del Comune, considerato ora coinvolto nelle verifiche sui controlli che, secondo gli inquirenti, spettavano a lui. La vicenda si arricchisce di un nuovo capitolo, mentre proseguono le indagini per chiarire le responsabilità.
C’è un nuovo indagato nell’indagine della procura di Sion sulla strage di Capodanno al “Le Constellation”. Si tratta di un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana. L’uomo aveva negli anni passati tra le responsabilità quella di sovrintendere ai controlli anti-incendio al “Le Constellation”, riporta la tv svizzera Rts che dato la notizia della nuova iscrizione nel registro degli indagati. Da settimane si parla dell’ omissione di ispezioni e controlli da parte del Comune – come previsto dalla normativa svizzera – sul rispetto delle norme di sicurezza nel locale di proprietà dei Moretti.🔗 Leggi su Open.online
Approfondimenti su Crans Constellation
Crans-Montana, indagato l’ex responsabile della sicurezza del Comune
La Procura del Vallese ha aperto un’indagine sull’incendio nel bar ‘Le Constellation’ a Crans-Montana.
Crans-Montana, indagato ex responsabile della sicurezza del Comune. La Svizzera: da Roma toni inaccettabili
Un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana è stato messo sotto inchiesta dalla procura di Sion.
Ultime notizie su Crans Constellation
Argomenti discussi: Jacques Moretti libero dopo la strage di Capodanno, Meloni esplode: Un oltraggio alle vittime; Strage di Capodanno, spunta un video choc sul soffitto precario; Strage di Crans-Montana, tribunale scarcera Jacques Moretti; Jacques Moretti libero, la dura reazione delle famiglie delle vittime: Inammissibile. Richiamato l'ambasciatore.
Indagato ex responsabile sicurezza Comune Crans-Montana(ANSA) - AOSTA, 28 GEN - Un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana sarebbe indagato dalla procura di Sion nell'indagine sulla strage di Capodanno del Constellation. Lo riferisce l ... msn.com
Strage di Capodanno, indagato l’ex responsabile sicurezza del Comune di Crans: «I controlli al Le Constellation spettavano a lui»L'iscrizione del primo indagato oltre ai coniugi Moretti dopo le accuse sulle omissioni di controllo. Sarà interrogato il 9 febbraio L'articolo Strage di Capodanno, indagato l’ex responsabile sicurezz ... msn.com
Le sciatrici azzurre al Constellation, teatro della strage di Capodanno, portano il loro omaggio alle vittime. La Nazionale femminile di sci è a Crans Montana per disputare la gara di Coppa del mondo di Sci. Di Jari Pilati #nazionalefemminilesci #fisi #cransmont - facebook.com facebook
In seguito alla strage di Capodanno a Crans-Montana, le autorità svizzere e italiane s'incontreranno per coordinare le indagini, nonostante le tensioni diplomatiche causate dalle critiche di Roma sulla gestione del caso. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.