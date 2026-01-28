Strage di Capodanno indagato l’ex responsabile sicurezza del Comune di Crans | I controlli al Le Constellation spettavano a lui

Da open.online 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Sion ha iscritto nel registro degli indagati un nuovo nome nell’inchiesta sulla strage di Capodanno al locale “Le Constellation” di Crans. Si tratta dell’ex responsabile della sicurezza del Comune, considerato ora coinvolto nelle verifiche sui controlli che, secondo gli inquirenti, spettavano a lui. La vicenda si arricchisce di un nuovo capitolo, mentre proseguono le indagini per chiarire le responsabilità.

C’è un nuovo indagato nell’indagine della procura di Sion sulla strage di Capodanno al “Le Constellation”. Si tratta di un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana. L’uomo aveva negli anni passati tra le responsabilità quella di sovrintendere ai controlli anti-incendio al “Le Constellation”, riporta la tv svizzera Rts che dato la notizia della nuova iscrizione nel registro degli indagati. Da settimane si parla dell’ omissione di ispezioni e controlli da parte del Comune – come previsto dalla normativa svizzera – sul rispetto delle norme di sicurezza nel locale di proprietà dei Moretti.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Approfondimenti su Crans Constellation

Crans-Montana, indagato l’ex responsabile della sicurezza del Comune

La Procura del Vallese ha aperto un’indagine sull’incendio nel bar ‘Le Constellation’ a Crans-Montana.

Crans-Montana, indagato ex responsabile della sicurezza del Comune. La Svizzera: da Roma toni inaccettabili

Un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana è stato messo sotto inchiesta dalla procura di Sion.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Crans Constellation

Argomenti discussi: Jacques Moretti libero dopo la strage di Capodanno, Meloni esplode: Un oltraggio alle vittime; Strage di Capodanno, spunta un video choc sul soffitto precario; Strage di Crans-Montana, tribunale scarcera Jacques Moretti; Jacques Moretti libero, la dura reazione delle famiglie delle vittime: Inammissibile. Richiamato l'ambasciatore.

strage di capodanno indagatoIndagato ex responsabile sicurezza Comune Crans-Montana(ANSA) - AOSTA, 28 GEN - Un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana sarebbe indagato dalla procura di Sion nell'indagine sulla strage di Capodanno del Constellation. Lo riferisce l ... msn.com

strage di capodanno indagatoStrage di Capodanno, indagato l’ex responsabile sicurezza del Comune di Crans: «I controlli al Le Constellation spettavano a lui»L'iscrizione del primo indagato oltre ai coniugi Moretti dopo le accuse sulle omissioni di controllo. Sarà interrogato il 9 febbraio L'articolo Strage di Capodanno, indagato l’ex responsabile sicurezz ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.