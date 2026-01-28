Crans-Montana indagato l’ex responsabile della sicurezza del Comune

La Procura del Vallese ha aperto un’indagine sull’incendio nel bar ‘Le Constellation’ a Crans-Montana. La polizia ha già iscritto nel registro degli indagati un ex responsabile della sicurezza del Comune. Ora si cerca di capire se ci siano responsabilità o negligenze da parte di chi avrebbe dovuto vigilare sulla sicurezza del locale quella notte di Capodanno.

La Procura del Vallese, che sta indagando sull'incendio scoppiato la notte di capodanno nel bar 'Le Constellation' di Crans – Montana ha avviato un procedimento penale contro uno degli ex responsabili della sicurezza del Comune svizzero. Secondo quanto appreso dalla tv svizzera RTS, l'uomo, incaricato di diversi controlli antincendio nel bar 'Le Constellation', sarà ascoltato il 9 febbraio. Il suo avvocato, David Aïoutz, ha confermato la notizia. Finora, per l'incendio in cui sono morte 40 persone, risultavano indagati solo i proprietari del locale Jacques e Jessica Moretti.

