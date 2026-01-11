Ferrara incendio al grattacielo | evacuate circa 200 persone

Questa mattina a Ferrara, circa 200 persone sono state evacuate dal grattacielo di via Felisatti a causa di un incendio originato dal vano contatori alla base della Torre B. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di gestire la situazione e garantire la sicurezza dei residenti. Le operazioni sono in corso per valutare i danni e ripristinare la normalità.

(Adnkronos) – Circa 200 persone sono state evacuate questa mattina all’alba dai vigili del fuoco dal grattacielo di Ferrara per un incendio divampato dal vano contatori alla base della ‘Torre B’ in via Felisatti. Diciassette persone, lievemente intossicate dal fumo, sono state trasportate in ospedale, nessuna in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: A fuoco un grattacielo a Ferrara: 200 persone evacuate Leggi anche: Terribile incendio in Italia, grattacielo in fiamme! Evacuate centinaia di persone Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Digiuno intermittente e dieta ‘tradizionale’, lo studio e il confronto. Incendio nella Torre B di Ferrara: Evacuate 200 Persone in Sicurezza - Un incendio devastante in un grattacielo di Ferrara ha provocato l'evacuazione di circa 200 persone, con diversi casi di intossicazione segnalati. notizie.it

Incendio al grattacielo di Ferrara, circa 200 persone evacuate - La causa è un incendio scaturito dal vano contatori dell'edificio, la 'Torre B' di via Felis ... msn.com

Incendio al grattacielo di Ferrara, evacuate circa 200 persone

#Incendio al grattacielo di #Ferrara: 17 persone intossicate dal fumo sono state portate in ospedale per accertamenti, nessuno in gravi condizioni. 200 gli evacuati alla 'Torre B' di via Felisatti. La causa del rogo è un incendio scaturito dal vano contatori dell'e x.com

Prima di ogni capodanno portiamo il Caccabus in centro a Ferrara per riempire le cisterne antisfondamento a protezione della folla che assisterà all'incendio del Castello. Per noi è sempre bello vedere le persone che non hanno mai visto uno dei nostri mezzi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.