Ferrara incendio al grattacielo | evacuate circa 200 persone

Da webmagazine24.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Ferrara, circa 200 persone sono state evacuate dal grattacielo di via Felisatti a causa di un incendio originato dal vano contatori alla base della Torre B. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di gestire la situazione e garantire la sicurezza dei residenti. Le operazioni sono in corso per valutare i danni e ripristinare la normalità.

(Adnkronos) – Circa 200 persone sono state evacuate questa mattina all’alba dai vigili del fuoco dal grattacielo di Ferrara per un incendio divampato dal vano contatori alla base della ‘Torre B’ in via Felisatti. Diciassette persone, lievemente intossicate dal fumo, sono state trasportate in ospedale, nessuna in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: A fuoco un grattacielo a Ferrara: 200 persone evacuate

Leggi anche: Terribile incendio in Italia, grattacielo in fiamme! Evacuate centinaia di persone

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Digiuno intermittente e dieta ‘tradizionale’, lo studio e il confronto.

ferrara incendio grattacielo evacuateIncendio nella Torre B di Ferrara: Evacuate 200 Persone in Sicurezza - Un incendio devastante in un grattacielo di Ferrara ha provocato l'evacuazione di circa 200 persone, con diversi casi di intossicazione segnalati. notizie.it

ferrara incendio grattacielo evacuateIncendio al grattacielo di Ferrara, circa 200 persone evacuate - La causa è un incendio scaturito dal vano contatori dell'edificio, la 'Torre B' di via Felis ... msn.com

Incendio al grattacielo di Ferrara, evacuate circa 200 persone

Video Incendio al grattacielo di Ferrara, evacuate circa 200 persone

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.