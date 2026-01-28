Costantino Vitagliano ha fatto una sorpresa ai tanti fan a Riccione, arrivando al Centrale. La serata si è riempita di sorrisi e di curiosi che aspettavano di incontrarlo, creando un’atmosfera semplice e spontanea tra chiacchiere e selfie.

. Serata speciale tra sorrisi e curiosità in Corso Flli Cervi. Una presenza inattesa ha reso memorabile il dopocena riccionese. Giovedì sera Costantino Vitagliano, storico ex tronista televisivo, ha fatto tappa al Centrale Lounge Bar di Corso Flli Cervi a Riccione, attirando l’attenzione dei clienti presenti e trasformando una normale serata in un vero momento di festa. L’arrivo di Costantino Vitagliano ha acceso curiosità ed entusiasmo, regalando un’atmosfera vivace e ricca di energia. L’accoglienza di Maria e Michele Plantamura. Ad accogliere Costantino Vitagliano con grande calore ci hanno pensato Maria Plantamura e Michele Plantamura, volti noti del locale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Costantino Vitagliano sorprende Riccione al Centrale

Giovedì sera, Costantino Vitagliano è stato avvistato al Centrale Lounge Bar di Riccione, dove ha trascorso la serata tra selfie, chiacchiere e assaggi di panzerotti.

Costantino Vitagliano rivela i momenti decisivi della sua vita, tra successi e delusioni.

