Costantino Vitagliano avvistato a Riccione tra selfie panzerotti e chiacchiere fino a notte

Giovedì sera, Costantino Vitagliano è stato avvistato al Centrale Lounge Bar di Riccione, dove ha trascorso la serata tra selfie, chiacchiere e assaggi di panzerotti. La sua presenza ha suscitato sorpresa tra i clienti, trasformando un normale dopocena in un momento di interesse locale. Un’occasione per incontrare il noto volto televisivo in un contesto informale e tranquillo, lontano dai riflettori.

Una visita inattesa che ha acceso il dopocena riccionese. Giovedì sera, tra lo stupore dei clienti che affollavano la sala, Costantino Vitagliano è arrivato al Centrale Lounge Bar di Corso fratelli Cervi di Riccione, trasformando in pochi minuti la serata in un piccolo evento.

