Storie al bivio Costantino Vitagliano | Ho guadagnato milioni poi sono stato truffato

Costantino Vitagliano rivela i momenti decisivi della sua vita, tra successi e delusioni. Dopo aver accumulato milioni e realizzato sogni come l'acquisto di una Bentley e di sei case, l'ex protagonista di

(Adnkronos) – “Nella mia vita ho guadagnato tantissimo, con i primi soldi ho comprato una Bentley e sei case. Ma anche io sono stato truffato e ho perso quasi un milione di euro”. Lo ha detto Costantino Vitagliano, ospite di Monica Setta a Storie al bivio, nella puntata in onda sabato 13 dicembre alle 15.30 . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

“Quando arriva il conto a ristorante lei si dilegua e scappa in bagno”. Botta e risposta tra Francesca Cipriani e Gennry Urtis nello studio di Storie di Donne al Bivio. La showgirl ha replicato alle accuse della chirurga: - facebook.com Vai su Facebook

Storie di donne al bivio, Rita Dalla Chiesa pronta a tornare in tv? Le rivelazioni da Monica Setta. Anticipazioni - Da Rita Dalla Chiesa a Costantino Vitagliano fino a Patrizia Rossetti: ospiti e anticipazioni della puntata di sabato 13 dicembre di "Storie di donne ... Lo riporta affaritaliani.it

Storie al bivio, Costantino Vitagliano: "Ho guadagnato milioni, poi sono stato truffato" - “Nella mia vita ho guadagnato tantissimo, con i primi soldi ho comprato una Bentley e sei case. Si legge su adnkronos.com