Napoli-Milan in Supercoppa | cosa succede in caso di pareggio

Napoli e Milan si sfidano a Riad nella Supercoppa Italiana, un match che promette emozioni e suspense. Inizia una sfida intensa tra due grandi club, con il titolo in palio e senza spazio per errori. La partita apre il torneo e il risultato potrebbe essere deciso anche ai tempi supplementari o ai rigori, qualora il punteggio fosse in parità.

