Tatuaggi arriva la stretta con la nuova legge sul melanoma | cosa cambia per tatuatori e clienti
Il Senato ha approvato una nuova legge che cambia le regole sui tatuaggi. Ora i tatuatori devono chiedere un consenso informato ai clienti e ci saranno campagne di screening gratuite per prevenire il melanoma. La legge prevede anche l’istituzione di una Giornata Nazionale dedicata alla prevenzione.
Il Senato approva il nuovo disegno di legge per la prevenzione del melanoma. Nuove regole per i tatuaggi con obbligo di consenso informato, campagne di screening gratuite e l'istituzione della Giornata Nazionale per la prevenzione del melanoma. L'obiettivo è favorire sempre più diagnosi precoci e sicurezza della pelle.🔗 Leggi su Fanpage.it
