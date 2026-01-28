Tatuaggi arriva la stretta con la nuova legge sul melanoma | cosa cambia per tatuatori e clienti

Il Senato ha approvato una nuova legge che cambia le regole sui tatuaggi. Ora i tatuatori devono chiedere un consenso informato ai clienti e ci saranno campagne di screening gratuite per prevenire il melanoma. La legge prevede anche l’istituzione di una Giornata Nazionale dedicata alla prevenzione.

