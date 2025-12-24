Dalla Regione un bando per il logo e per gli eventi dell' Osservatorio della legalità

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblicato dalla Regione Abruzzo il bando per realizzare il logo e organizzare eventi dell'Osservatorio della legalità, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità, della cittadinanza attiva e dell’impegno civile su tutto il territorio regionale.L’avviso si rivolge ad associazioni. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

