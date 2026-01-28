Corsi e dottorati dalla Cassa commercialisti borse di studio fino a 4mila euro

La Cassa dei commercialisti approva i bandi per le borse di studio da 4 mila euro. Sono disponibili 3,5 milioni di euro destinati ai professionisti iscritti e ai figli che hanno conseguito diplomi o frequentato scuole nell’anno accademico 20232024. I beneficiari possono ottenere fino a 4 mila euro per corsi universitari, dottorati o master, con l’obiettivo di sostenere la formazione durante questo anno.

Via libera dalla Cdc, Cassa dottori commercialisti, ai bandi per le bor se di studio per un importo complessivo di 3,5 milioni: i beneficiari sono i professionisti associati che hanno frequentato nell’anno accademico 20232024 corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca, o master, nonché i figli degli iscritti che, nello stesso periodo, hanno conseguito la licenza media, o frequentato scuole superiori o istituti universitari. Per i dottori commercialisti, l’importo della borsa di studio è pari alle spese sostenute, fino a un massimo di 2.500 euro, che sale a 4.000 euro nel caso di frequenza di corsi universitari, dottorati di ricerca o master svolti all’estero, mentre per i figli degli assicurati all’Ente previdenziale sono previsti contributi pari a 1.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Cassa Commercialisti

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Cassa Commercialisti

Argomenti discussi: Decimo Phd Day, la giornata dei premi alle migliori tesi di dottorato e dei nuovi dottori di ricerca; Dottorati e innovazione: i premi Socint per l'alta formazione scientifica; InPA: 265 Stage nella Pubblica Amministrazione per studenti e dottorandi; Legge talenti: la Regione investe in sistemi per la promozione e valorizzazione.

Corsi Dottorato di ricerca. Ci sono 158 postiL’Università ha pubblicato due bandi per l’accesso ai corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa a Siena. Sono complessivamente 158 i posti, di cui 125 con borsa, suddivisi in 14 dottorati ... lanazione.it

Pubblicato il concorso per dieci corsi PhD alla Sant'AnnaA un anno dal conseguimento del titolo, il 99% di chi consegue il dottorato ha già ottenuto una posizione lavorativa di rilievo. Fabio Iraldo: I nostri dottorati non sono solo un percorso accademico ... lanazione.it