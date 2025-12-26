Il Veneto continua a non pagare le borse di studio agli universitari | 4mila idonei non ricevono il sussidio
Cambia la giunta, non cambia la situazione degli universitari del Veneto. Ad oggi, sono più di 4mila gli studenti idonei non beneficiari, cioè coloro che hanno diritto a un contributo per sostenere la vita universitaria, ma vengono respinti per mancanza di fondi dalla Regione Veneto: secondo i dati dell’ Unione degli Universitari (Udu) sono 1.057 a Venezia, 1.957 a Padova, più di 1.000 a Verona solo per quest’anno accademico, cui si aggiungono i 2.743 lasciati senza sussidio dal 20232024. Inoltre, secondo le previsioni, il finanziamento previsto dal ministero con l’ultima rimodulazione del Pnrr, circa 10 milioni di euro, non sarà sufficiente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
