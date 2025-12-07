Commercialisti due borse di studio per ricordare Mimmo Bocchetti
“Le borse di studio dedicate a Mimmo Bocchetti rappresentano un gesto concreto per onorare la sua memoria e, allo stesso tempo, per investire nelle nuove generazioni della professione”. Lo ha affermato Eraldo Turi, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, aprendo la seconda edizione del seminario in ricordo del collega scomparso prematuramente lo scorso anno, che si è svolta nella sala conferenze a Palazzo Calabritto. “Bocchetti, stimato professionista ed esperto di diritto societario, è stato un esempio di competenza, passione e umanità. Con queste ‘borse’ – ha aggiunto Turi – vogliamo trasmettere ai giovani lo stesso spirito che ha animato la sua carriera: credere nei propri sogni e costruire il futuro con determinazione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
