Un tribunale di Seul ha condannato l’ex First lady Kim Keon Hee a 20 mesi di carcere per corruzione. La giudice ha deciso dopo aver accertato che la donna si fosse macchiata di pratiche illecite legate ai suoi affari. La sentenza arriva nel momento in cui il marito, il presidente Yoon Suk Yeol, ha recentemente dichiarato la legge marziale, alimentando le tensioni politiche nel paese. Kim Keon Hee dovrà scontare la pena, mentre l’opinione pubblica segue con attenzione questa vicenda che mette sotto i rif

Seul, 28 gen. (Adnkronos) - Un tribunale di Seul ha condannato l'ex First lady sudcoreana Kim Keon Hee a un anno e otto mesi di carcere per corruzione, in seguito all'incarcerazione del marito Yoon Suk Yeol dopo aver dichiarato la legge marziale nel 2024. "L'imputata è condannata a un anno e otto mesi di reclusione", ha dichiarato il giudice Woo In-sung del tribunale distrettuale centrale di Seul. Il tribunale di Seul ha dichiarato Kim colpevole di aver accettato tangenti dalla controversa setta religiosa 'Unification Church', tra cui una borsa Chanel e una collana di diamanti Graff. L'ex First lady è stata invece assolta dall'accusa di manipolazione del mercato azionario e di cospirazione con il marito per ottenere sondaggi d'opinione gratuiti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Corea del Sud, ex First lady condannata a 20 mesi di carcere per corruzione

Approfondimenti su Kim Keon Hee

L’ex first lady sudcoreana Kim Keon Hee è stata condannata a 20 mesi di carcere per corruzione.

L’ex first lady sudcoreana Kim Keon-hee è stata condannata a 20 mesi di carcere per corruzione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Kim Keon Hee

Argomenti discussi: Resa dei conti in Corea del Sud, dopo il fallito colpo di Stato; Tentato golpe in Corea del Sud, l'ex premier Han Duck-soo condannato a 23 anni. E l'ex presidente Yoon rischia la pena di morte; Seul, l'ex premier Han Duck-soo condannato a 23 anni per la legge marziale; Un nuovo corso nelle relazioni tra Corea del Sud e Cina.

Corea del Sud, ex First lady condannata a 20 mesi di carcere per corruzioneIn seguito all'incarcerazione del marito dopo aver dichiarato la legge marziale nel 2024 ... adnkronos.com

Sud Corea, ex first lady Kim Keon Hee condannata a 20 mesi carcere per corruzioneL'ex first lady sudcoreana Kim Keon Hee è stata condannata a 20 mesi di prigione per corruzione, in attesa del verdetto sul marito, l'ex presidente Yoon Suk ... lapresse.it

Nuovo appuntamento per gli amanti della cucina coreana! Stiamo organizzando in collaborazione con @xlov_italy una fantastica cena a Milano in attesa della tappa italiana del "FIRST FULL EUROPEAN TOUR" degli XLOV, un appuntamento imperdibile per - facebook.com facebook

La finale dell'LCK Cup coreana NON sarà in Corea: le due squadre finaliste si giocheranno il trofeo a Hong Kong. Di fatto, è come le finali della Supercoppa Spagnola o Italiana che vengono giocate a Riyadh o in qualche altro emirato arabo. x.com