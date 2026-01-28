Seul condanna a 20 mesi per l’ex first lady Kim Keon-hee | colpevole di corruzione

L’ex first lady sudcoreana Kim Keon-hee è stata condannata a 20 mesi di carcere per corruzione. La giudice ha stabilito che ha ricevuto beni di lusso dall’Unification Church, mentre è stata assolta da altre accuse come aggiotaggio e finanziamento illecito. La sentenza arriva dopo un lungo processo che ha tenuto banco nell’opinione pubblica sudcoreana.

Assolta dalle accuse di aggiotaggio e finanziamento illecito, era accusata di aver ricevuto beni di lusso dall'Unification Church. La Corte centrale distrettuale di Seul ha condannato l'ex first lady sudcoreana Kim Keon-hee a 20 mesi di reclusione per corruzione. Si tratta della prima sentenza emessa nei numerosi procedimenti penali che la vedono coinvolta e rappresenta un passaggio giudiziario di forte impatto politico e simbolico per il Paese. Secondo quanto riferito dall'agenzia Yonhap, il tribunale ha riconosciuto Kim colpevole di aver accettato beni di lusso dall' Unification Church, una delle sette religiose più influenti della Corea del Sud.

