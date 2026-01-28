Sud Corea ex first lady Kim Keon Hee condannata a 20 mesi carcere per corruzione
L’ex first lady sudcoreana Kim Keon Hee è stata condannata a 20 mesi di carcere per corruzione. La sentenza arriva mentre si aspetta il verdetto sul marito, l’ex presidente Yoon Suk Yeol, che un anno fa aveva imposto la legge marziale.
L’ex first lady sudcoreana Kim Keon Hee è stata condannata a 20 mesi di prigione per corruzione, in attesa del verdetto sul marito, l’ex presidente Yoon Suk Yeol, incarcerato per aver imposto la legge marziale un anno fa. Il tribunale distrettuale centrale di Seul ha condannato Kim per aver ricevuto doni dalla Chiesa dell’Unificazione in cambio di favori commerciali. Il procuratore indipendente aveva chiesto una pena detentiva di 15 anni per Kim con l’accusa di corruzione, manipolazione del prezzo delle azioni e violazione della legge sul finanziamento politico. Il tribunale ha assolto l’ex first lady dalle accuse di manipolazione del prezzo delle azioni e violazione della legge sul finanziamento politico, citando la mancanza di prove. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Seul,20 mesi di carcere a ex first lady
Il tribunale di Seul ha condannato a 20 mesi di carcere l'ex first lady Kim Keon Hee.
