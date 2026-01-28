Coppa Italia Regioni 2026 Pella | Arrivare in tutte Regioni per contrasto inattività fisica
La Coppa Italia delle Regioni 2026 si prepara a partire con una missione chiara: raggiungere il più possibile tutte le aree del Paese. Pella, uno dei protagonisti, spiega che l’obiettivo principale è combattere l’inattività fisica diffusa tra i giovani e gli adulti. La manifestazione, che coinvolgerà molte regioni, vuole essere più di una semplice competizione, un modo per incentivare lo sport e il movimento in Italia. È la prima volta che si punta così forte a portare questa coppa ovunque, dalla grande città ai piccoli borghi. La sfida
Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - “La nostra prima sfida è portare la Coppa delle Regioni in tutte le regioni italiane. Siamo riusciti a passare da 11 a 17, l'obiettivo è quello di arrivare a venti il prossimo anno. Dobbiamo creare le opportunità affinché le corse possano avvenire in tutti i territori, a partire dalla Sicilia fino ad arrivare alla Valle d'Aosta. Dobbiamo inoltre stimolare, attraverso le corse ciclistiche, quella che è l'inattività fisica che in Italia costa molto. A livello europeo parliamo di 80 miliardi di euro, cifre che sicuramente il ciclismo può in qualche modo rappresentare. 🔗 Leggi su Iltempo.it
