La Coppa Italia delle Regioni 2026 si prepara a partire con una missione chiara: raggiungere il più possibile tutte le aree del Paese. Pella, uno dei protagonisti, spiega che l’obiettivo principale è combattere l’inattività fisica diffusa tra i giovani e gli adulti. La manifestazione, che coinvolgerà molte regioni, vuole essere più di una semplice competizione, un modo per incentivare lo sport e il movimento in Italia. È la prima volta che si punta così forte a portare questa coppa ovunque, dalla grande città ai piccoli borghi. La sfida

Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - “La nostra prima sfida è portare la Coppa delle Regioni in tutte le regioni italiane. Siamo riusciti a passare da 11 a 17, l'obiettivo è quello di arrivare a venti il prossimo anno. Dobbiamo creare le opportunità affinché le corse possano avvenire in tutti i territori, a partire dalla Sicilia fino ad arrivare alla Valle d'Aosta. Dobbiamo inoltre stimolare, attraverso le corse ciclistiche, quella che è l'inattività fisica che in Italia costa molto. A livello europeo parliamo di 80 miliardi di euro, cifre che sicuramente il ciclismo può in qualche modo rappresentare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Coppa Italia Regioni 2026, Pella: "Arrivare in tutte Regioni per contrasto inattività fisica"

Approfondimenti su Coppa Italia Regioni

La Coppa Italia delle Regioni torna con la sua terza edizione.

Pella presenta la terza edizione della Coppa Italia delle Regioni, che quest’anno toccherà 17 regioni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Coppa Italia Regioni

Argomenti discussi: Coppa Italia di Zona 3: il 25 gennaio le premiazioni all’Autodromo di Imola; XVIII COPPA ITALIA CANI DA SEGUITA SU VOLPE. A PIETRELCINA E PADULI (BN) TERRENI ECCEZIONALI E RECORD DI PRESENZE - FIDC - Federazione Italiana Della Caccia - sito ufficiale - FIDC; CAMERA DEI DEPUTATI: PRESENTAZIONE DELLA COPPA ITALIA DELLE REGIONI CICLISMO 2026, DIALOGO CON I CAMPIONI; Quarti di finale di Coppa Italia ad eliminazione diretta. Primi duelli domani a Viareggio e mercoledì a Valdagno (diretta Skate Italia).

Coppa Italia Regioni 2026, Pella: Arrivare in tutte Regioni per contrasto inattività fisicaRoma, 28 gen. - (Adnkronos) - La nostra prima sfida è portare la Coppa delle Regioni in tutte le regioni italiane. Siamo riusciti a passare da 11 a 17, l’obiettivo è quello di arrivare a venti il pro ... lanuovasardegna.it

La Coppa Italia delle Regioni fa tappa in Basilicata e Campania. Bardi: Nel 2026 saremo protagonistiLa Coppa Italia prevede 52 giornate complessive di gare, 40 per gli uomini e 12 per le donne, in 17 Regioni italiane, tra cui la Basilicata e la Campania , attraversando oltre mille comuni. Prevede ... ondanews.it

IL DERBY È NOSTRO! E SIAMO IN SEMIFINALE DI COPPA ITALIA! Viens Corelli #RomaLazio 3-0 | #ASRomaFemminile x.com

Coach Bakker sogna le semifinali di Coppa Italia Femminile - facebook.com facebook