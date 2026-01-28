Pella presenta la Coppa Italia delle Regioni | Entreremo nel cuore degli italiani
Pella presenta la terza edizione della Coppa Italia delle Regioni, che quest’anno toccherà 17 regioni. Il presidente della Lega del Ciclismo Professionistico si dice ottimista e punta a portare la gara a 20 tappe. La corsa si svolge tutto l’anno e coinvolge regioni di tutta Italia, puntando a coinvolgere più giovani e appassionati. Oggi a Roma è stata annunciata ufficialmente, con Pella che ha detto di voler entrare nel cuore degli italiani attraverso il ciclismo regionale.
Il presidente della Lega del Ciclismo Professionistico Roberto Pella presenta a Roma la terza edizione della Coppa Italia delle Regioni: "Oggi toccheremo diciassette regioni, l'obiettivo è arrivare a 20. Entreremo nel cuore degli italiani e faremo conoscere il nostro Paese nel mondo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
