Coppa Italia delle Regioni 2026 | presentazione alla Camera tutte le interviste

Questa mattina alla Camera è stata presentata ufficialmente la Coppa Italia delle Regioni 2026. Gli organizzatori hanno annunciato un aumento delle tappe e un coinvolgimento più ampio di squadre provenienti da tutta Italia. La gara punta a crescere e diventare un appuntamento importante nel calendario del ciclismo nazionale. Molti protagonisti hanno dato le loro prime impressioni, sottolineando la voglia di rilanciare il movimento giovanile e di portare più attenzione alle realtà locali.

La Coppa Italia delle Regioni rilancia la propria sfida per il 2026 e si prepara a diventare sempre più centrale nel panorama del ciclismo italiano, ampliando il numero di corse e di realtà coinvolte. La terza edizione dell’evento toccherà ben 17 Regioni, un salto di qualità significativo rispetto alle 4 dell’esordio e alle 11 della scorsa stagione, avvicinandosi all’obiettivo di coprire l’intero territorio nazionale. Il progetto nasce dall’alleanza tra la Lega del Ciclismo Professionistico e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, confermando una forte valenza istituzionale, sportiva e culturale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alle 15, all’Aula dei Gruppi parlamentari alla Camera, si tiene la presentazione della Coppa Italia delle Regioni 2026.

La Coppa Italia delle Regioni 2026 si prepara a partire con una missione chiara: raggiungere il più possibile tutte le aree del Paese.

