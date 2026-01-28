Coppa Italia c' è il nome dell' avversaria del Napoli ai quarti di finale | data e orario del match

Il Napoli affronterà il Como nei quarti di finale della Coppa Italia. La partita si giocherà tra pochi giorni, anche se ancora non è stata comunicata la data ufficiale. I lariani si sono qualificati vincendo in trasferta contro la Fiorentina, con un risultato di 3-1. La squadra di casa ha segnato il primo gol, ma poi il Como ha preso il comando con le reti di Sergi Roberto, Nico Paz e Morata. Ora il Napoli si prepara a sfidare il Como per cercare di passare alle semifinali.

Sarà il Como l'avversaria del Napoli nei quarti di finale della Coppa Italia 20252026. I lariani hanno vinto per 1-3 in casa della Fiorentina il match degli ottavi di finale grazie alle reti siglate da Sergi Roberto, Nico Paz e Morata dopo l'iniziale vantaggio viola ad opera di Piccoli. L'incontro tra gli uomini di Conte e quelli di Fabregas si giocherà martedì 10 febbraio alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona in gara secca.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Napoli Como Coppa Italia, il Napoli dovrà attendere molte settimane per conoscere l'avversaria ai quarti di finale Coppa Italia, quando gioca il Napoli nei quarti di finale: data e orario Il Napoli affronterà i quarti di finale di Coppa Italia martedì 10 febbraio alle ore 21. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Napoli Como Argomenti discussi: Fiorentina-Como chiude il programma degli ottavi; COPPA ITALIA SERIE C REGIONALE DI TRENITALIA: ULTIMO ATTO DELLE SEMIFINALI; Serie C, le gare della 23^ giornata su Sky; Finali di Coppa Italia: si apre il sipario!. Fiorentina-Como diretta Coppa Italia: Sergi Roberto risponde a Piccoli LIVEFiorentina e Como in campo al Franchi per la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In palio c'è l'accesso ai quarti di finale: la vincitrice affronterà il Napoli. I viola sono reduci d ... msn.com Coppa Italia, Lazio, Insigne e Roma: le ultimissimeIl Como stacca il pass per i quarti di finale. Maldini inizia la sua avventura in biancoceleste. L'ex Napoli verso il ritorno al Pescara. Udinese-Roma, chiuso il settore ospiti ... corrieredellosport.it Coppa Italia, 1-3: lariani ai quarti contro il Napoli Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2026/01/calcio-coppa-italia-ottavi-finale-fiorentina-como-cronaca-testuale-aggiornamenti-02189425-0f28-4ef3-b773-8557238e1b38.htmlwt_ - facebook.com facebook Fiorentina-Como 1-3, le pagelle della partita di Coppa Italia #SkySport #CoppaItalia x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.