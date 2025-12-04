Coppa Italia il Napoli dovrà attendere molte settimane per conoscere l' avversaria ai quarti di finale

Dopo il passaggio del turno contro il Cagliari, il Napoli dovrà attendere ancora molte settimane per conoscere il nome della sua avversaria ai quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa 20252026. Gli azzurri, infatti, se la vedranno al turno successivo con la squadra vincente del match tra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Al Napoli servono 20 rigori per i quarti di Coppa Italia: l'incredibile finale col Cagliari - I partenopei, in vantaggio grazie a Lucca, si fanno recuperare da Sebastiano Esposito: dal dischetto decisivo l'errore di Luvumbo con Buongiorno che non sbaglia quello della qualificazione ... Da tuttosport.com

Napoli-Cagliari di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: formazioni ufficiali - Cagliari è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Segnala fanpage.it

Coppa Italia, Atalanta, Napoli e Inter vanno ai quarti - La Dea si è imposta sul Genoa grazie alle reti di Djimsiti, de Roon, Pasalic e Ahanor: nei quarti di finale sarà sfida contro la Juventus. tg24.sky.it scrive

Coppa Italia: il Napoli ai quarti ai calci di rigore - C'è bisogno di venti tiri dal dischetto complessivi per decidere l'esito dell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il ... Si legge su ansa.it

Coppa Italia: il Cagliari si arrende ai rigori, il Napoli ai quarti - Ai quarti affronterà la vincente di Fiorentina- Riporta rainews.it

Coppa Italia, pagelle Napoli-Cagliari 10-9 dcr: Esposito risponde a Lucca, poi ci pensa Milinkovic-Savic - Coppa Italia 2025/26, il Napoli stacca il pass per i quarti di finale della competizione eliminando il Cagliari ai rigori: ancora Milinkovic- Come scrive sport.virgilio.it