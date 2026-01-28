Coppa del Mondo a Crans Montana il miglior tempo è di Ortlieb | Delago migliore tra le azzurre

A Crans Montana si chiude la prima prova cronometrata della Coppa del Mondo di sci. L’austriaca Nina Ortlieb ha fatto registrare il miglior tempo, battendo di appena 10 centesimi Ariane Raedler, sempre dell’Austria. Tra le italiane, la migliore è stata Delago, ma ancora lontana dai top. La gara entra nel vivo, e le sciatrici sono pronte a dare il massimo nella seconda manche.

Ultimo capitolo della Coppa del Mondo di sci: a Crans Montana la prima prova cronometrata vede in testa l'austriaca Nina Ortlieb, che ha preceduto di 10 centesimi la connazionale Ariane Raedler. Per quel che riguarda l'Italia il miglior tempo è stato di Nicol Delago, staccate Goggia e Brignone. A Crans Montana occhi puntati su Federica Brignone, di ritorno da un lungo infortunio: la Tigre ha avuto un atteggiamento guardingo, concludendo la prova al 33° posto. Più su Laura Pirovano (16ª) e Sofia Goggia, che ha chiuso la prova al 17° posto a circa un 1.34 secondi di distacco dalla prima Ortlieb. Tra le altre azzurre la ventesima posizione di Nadia Delago

Nella discesa di Crans Montana, Nicol Delago si mette in evidenza tra le azzurre, migliorando la sua posizione rispetto alle altre concorrenti.

Questa mattina a Crans Montana si è svolta la prima prova di discesa libera per il 2026.

