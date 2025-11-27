Labubu e Pop Mart arrivano a Roma | il nuovo punto vendita nel cuore della città
Pop Mart, il brand globale famoso per i “Labubu”, i pupazzi da collezione con grandi orecchie e denti in vista, fa il suo arrivo nella Capitale. Da giovedì 27 novembre apre il primo negozio romano (secondo in Italia) in via del Corso, al civico 511. Il negozio dei Labubu a RomaA pochi passi da. 🔗 Leggi su Romatoday.it
