Decathlon apre nel cuore di Napoli | ecco dove sarà il nuovo punto vendita

Napolitoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A maggio 2026 aprirà un nuovo punto vendita Decathlon presso la stazione Garibaldi, all'interno della Galleria Commerciale, su una superficie totale di 1.300 mq. Il negozio, caratterizzato da una pianta circolare e allestimenti che rispecchiano fedelmente il piano di rebranding avviato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

