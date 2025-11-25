Decathlon apre nel cuore di Napoli | ecco dove sarà il nuovo punto vendita
A maggio 2026 aprirà un nuovo punto vendita Decathlon presso la stazione Garibaldi, all'interno della Galleria Commerciale, su una superficie totale di 1.300 mq. Il negozio, caratterizzato da una pianta circolare e allestimenti che rispecchiano fedelmente il piano di rebranding avviato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
