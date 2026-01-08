La sicurezza nei locali da ballo è una priorità fondamentale. La commissione di vigilanza effettua controlli continui per garantire ambienti protetti e conformi alle normative. Recenti incidenti, come quello avvenuto al locale ‘Le Constellation’ di Crans-Montana, sottolineano l’importanza di verifiche costanti per prevenire tragedie e tutelare la vita di clienti e staff.

Le immagini che mostrano l’attimo in cui sono partite le fiamme nel locale ‘Le Constellation’ di Crans-Montana, in Svizzera, dove si è consumata la strage di giovani e giovanissimi, a Capodanno, hanno fatto il giro del mondo. E resteranno impresse nella memoria di ogni persona. Nel momento in cui ragazzi e ragazze celebravano l’arrivo di un nuovo anno, ballando vicini e scattando foto, è arrivata invece, per oltre 40 di loro, la morte. Una tragedia che, oltre all’indescrivibile dolore per le giovani vite spezzate, ha sollevato molti interrogativi in tema di sicurezza e prevenzione nei locali pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Locali da ballo e sicurezza : "Discoteche, controlli continui della commissione di vigilanza"

Leggi anche: Bar trasformati in discoteche con dj e piste da ballo. La scoperta della Polizia

Leggi anche: SILB Parma, allarme abusivismo nei locali da ballo: "A Capodanno rischi per sicurezza e concorrenza"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Locali da ballo e sicurezza : Discoteche, controlli continui della commissione di vigilanza; Come funziona la sicurezza antincendio nei locali in Italia; Dopo la tragedia di Crans Montana parlano gli operatori pugliesi: «La vera emergenza sono i locali abusivi»; Dopo la strage di Crans-Montana controlli a tappeto nei locali notturni dell’isola.

"Sicurezza nei locali da ballo ? In Italia regole severe - "In Italia esistono norme più stringenti per i locali da ballo": dopo la tragedia di Crans Montana parla il responsabile locali da ballo e discoteche di Fiepet Confesercenti, che però denuncia i risch ... rainews.it