Locali da ballo e sicurezza | Discoteche controlli continui della commissione di vigilanza
La sicurezza nei locali da ballo è una priorità fondamentale. La commissione di vigilanza effettua controlli continui per garantire ambienti protetti e conformi alle normative. Recenti incidenti, come quello avvenuto al locale ‘Le Constellation’ di Crans-Montana, sottolineano l’importanza di verifiche costanti per prevenire tragedie e tutelare la vita di clienti e staff.
Le immagini che mostrano l’attimo in cui sono partite le fiamme nel locale ‘Le Constellation’ di Crans-Montana, in Svizzera, dove si è consumata la strage di giovani e giovanissimi, a Capodanno, hanno fatto il giro del mondo. E resteranno impresse nella memoria di ogni persona. Nel momento in cui ragazzi e ragazze celebravano l’arrivo di un nuovo anno, ballando vicini e scattando foto, è arrivata invece, per oltre 40 di loro, la morte. Una tragedia che, oltre all’indescrivibile dolore per le giovani vite spezzate, ha sollevato molti interrogativi in tema di sicurezza e prevenzione nei locali pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
