Partiti i lavori di pulizia delle circa 1250 caditoie stradali

Sono iniziati oggi, lunedì 19 gennaio, i lavori di pulizia di circa 1.250 caditoie stradali nel territorio comunale di Teglio Veneto, inclusi Cintello e Suzzolins. L’intervento mira a mantenere in efficienza la rete di raccolta delle acque piovane, garantendo sicurezza e funzionalità alle strade del comune. Questo intervento rientra nelle attività di manutenzione periodica per preservare il patrimonio infrastrutturale locale.

Oggi, lunedì 19 gennaio, sono iniziati i lavori di pulizia delle circa 1.250 caditoie stradali presenti su tutto il territorio comunale di Teglio Veneto, compresa la frazione di Cintello e la località di Suzzolins. Lo ha annunciato il sindaco Oscar Cicuto, precisando che l'investimento è di 17.

A partire da gennaio 2026, Napoli riprende le operazioni di pulizia delle caditoie, in collaborazione con ABC Napoli. Il Comune ha comunicato il riavvio di questo servizio, che prevede interventi programmati per mantenere l’igiene urbana e prevenire allagamenti. Le operazioni saranno svolte seguendo un calendario stabilito, con l’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro e pulito per la città.

