Igiene urbana con l' arrivo del 2026 ripartono a Napoli le operazioni di pulizia delle caditoie

A partire da gennaio 2026, Napoli riprende le operazioni di pulizia delle caditoie, in collaborazione con ABC Napoli. Il Comune ha comunicato il riavvio di questo servizio, che prevede interventi programmati per mantenere l’igiene urbana e prevenire allagamenti. Le operazioni saranno svolte seguendo un calendario stabilito, con l’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro e pulito per la città.

Riparte il programma di pulizia delle caditoie cittadine a Napoli. Il Comune rende noto, infatti, che a partire dal mese di gennaio saranno effettuate operazioni di pulizia delle caditoie, in sinergia con ABC Napoli, secondo un calendario di interventi.I cittadini sono invitati a collaborare.

