«Nella mia vita ho guadagnato tantissimo, con i primi soldi ho comprato una Bentley e sei case. Ma anche io sono stato truffato e ho perso quasi un milione di euro ». Lo racconta Costantino Vitagliano a Monica Setta a Storie al bivio, nella puntata in onda sabato 13 dicembre alle 15.30 su Rai2. "C'è stato un tempo in cui riuscivo a guadagnare anche ventimila euro solo per tagliare un nastro in discoteca. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Costantino Vitagliano: "Io truffato dai miei presunti amici, persi quasi un milione di euro"

“Le iniezioni mi fanno sentire una donna incinta, ho la nausea, l’amaro che mi sale, metto la borsa d’acqua calda sulla pancia” Costantino Vitagliano ha raccontato come sta affrontando la malattia autoimmune di cui ha scoperto di soffrire del 2024. L’ex tronist - facebook.com Vai su Facebook

