Conte carica | Col Chelsea quasi una finale Contro la Juve risultato bugiardo Poi la frase inaspettata sugli infortuni

Poi, sorprende tutti con una battuta sugli infortuni: "Contro la Juve il risultato potrebbe essere bugiardo".

A poche ore dalla sfida tra Napoli e Chelsea in Champions League, Antonio Conte ha parlato a Prime Video delle sue aspettative per la partita, definendola “una finale” per il passaggio ai playoff. Il tecnico ha anche commentato la sconfitta vittoria contro la Juventus, definendo il risultato “bugiardo” rispetto al gioco espresso in campo. Inoltre, Conte ha condiviso le sue opinioni sulla gestione degli infortuni e le difficoltà di squadra. Napoli-Chelsea, una finale per il passaggio ai playoff. In vista della partita cruciale contro il Chelsea, Conte non ha nascosto l’importanza dell’incontro. “Napoli-Chelsea come una finale? Assolutamente, non è una finale ma è una gara cruciale per noi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

In vista della sfida di Champions contro il Chelsea, Antonio Conte ha commentato le parole di Spalletti definendole infelici.

Antonio Conte sottolinea che il risultato contro la Juventus non riflette la reale dimensione del Napoli, che si mantiene tra le prime posizioni di campionato nonostante numerosi infortuni.

