Conte bacchetta Spalletti | Frase infelice Poi lancia la sfida al Chelsea

In vista della sfida di Champions contro il Chelsea, Antonio Conte ha commentato le parole di Spalletti definendole infelici. La sua dichiarazione ha acceso il clima pre-gara, sottolineando l'importanza di concentrarsi sulla partita e di mantenere alta la concentrazione. Un momento di confronto tra allenatori che riflette l’intensità di una competizione europea.

LA FURIA DI CONTE. Alla vigilia della decisiva sfida di Champions contro il Chelsea, Antonio Conte ha trasformato la conferenza stampa in un campo di battaglia. Il tecnico ha risposto con durezza all’ex CT Luciano Spalletti, reo di aver definito il Napoli “ex campione d’Italia”: “Frase infelice, porti rispetto per lo Scudetto che abbiamo ancora sul petto”. Ma l’allarme vero è sulla rosa: decimato da infortuni “inspiegabili” (Neres, Gilmour, De Bruyne), Conte ha lanciato una provocazione shock: “Se il campionato iniziasse oggi con questi uomini, tutti ci metterebbero tra l’8° e il 10° posto”. Un messaggio chiaro alla piazza e alla società: serve un miracolo per passare il turno, e serve intervenire sul mercato. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

In questa conferenza stampa, Antonio Conte commenta le recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto tra allenatori e analizzando le tensioni tra le due squadre.

In vista dell'incontro di Champions League tra Napoli e Chelsea, Antonio Conte ha commentato le dichiarazioni di Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto e della corretta comunicazione.

