Malattia figlio fino a 10 giorni congedo parentale fino a 14 anni bonus mamme di 60 euro | le novità dal 2026 per i genitori

A partire dal 2026, la nuova Legge di Bilancio introduce importanti novità per i genitori, tra cui il congedo per malattia del figlio fino a 10 giorni, il congedo parentale fino ai 14 anni e un bonus di 60 euro per le mamme. Queste disposizioni, di competenza dell’INPS, mirano a supportare le famiglie nel momento della crescita dei figli, offrendo nuove opportunità e strumenti di tutela.

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Legge di Bilancio 2026 – introduce alcune disposizioni rilevanti in materia di genitorialità, di diretta competenza dell’INPS. Le misure riguardano l’estensione dei congedi, il potenziamento dei permessi per malattia del figlio e un incentivo economico per le madri lavoratrici. Il congedo parentale ordinario viene esteso: i genitori potranno usufruirne fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio. Rimangono invariati sia i limiti complessivi di durata, sia le modalità di fruizione previste. La stessa estensione è applicata anche in caso di figli con disabilità.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Congedo parentale fino ai 14 anni e visite fiscali anche ai medici specializzandi: sintesi di tutte le novità INPS 2026.

A partire dal 2026, le regole sul congedo parentale in Italia subiranno importanti modifiche.

