Congedo parentale cambia tutto | si potrà usare fino ai 14 anni dei figli

Il governo ha annunciato una grande novità per i genitori lavoratori. Da ora in poi, il congedo parentale si potrà chiedere fino ai 14 anni del bambino, invece dei 12 attuali. La misura mira a dare più flessibilità alle famiglie e aiuta i genitori a gestire meglio il lavoro e la cura dei figli. La proposta è già in discussione e dovrebbe entrare in vigore nei prossimi mesi.

L'incremento riguarda soltanto questa fascia di lavoratori e non i genitori lavoratori iscritti alla gestione separata o per quelli autonomi. Ecco tutte le novità Novità importanti per mamme e papà lavoratori dipendenti: il congedo parentale si potrà richiedere fino ai 14 anni di età del figlio. La legge di bilancio 2026 introduce infatti una modifica al Testo unico su maternità e paternità, ampliando i tempi per usufruire dei periodi di astensione dal lavoro. Le domande per ottenere l'indennità dovranno essere presentate in modalità telematica attraverso il portale dell'INPS, nella sezione dedicata.

