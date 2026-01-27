Congedo parentale per i dipendenti si allunga la finestra fino ai 14 anni
Il congedo parentale per i dipendenti si estende fino ai 14 anni di età del bambino, rispetto ai 12 anni precedenti. Questa modifica permette alle famiglie di usufruire di un periodo più ampio per prendersi cura dei figli, garantendo maggior flessibilità nel rapporto tra lavoro e vita familiare. La nuova normativa si applica a partire dall’anno in corso, offrendo un supporto aggiuntivo ai genitori lavoratori.
Per i lavoratori dipendenti si amplia l’arco temporale entro cui è possibile chiedere il congedo parentale: il limite arriva fino ai 14 anni del figlio (contro i 12 applicati fino al 2025). L’Inps precisa che, in caso di nascita, il congedo può essere fruito entro i primi quattordici anni di vita del bambino: per la madre lavoratrice dipendente decorre dalla fine del congedo di maternità, per il padre lavoratore dipendente dalla data di nascita. In caso di adozione, affidamento o collocamento, invece, il congedo può essere fruito entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
