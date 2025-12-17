Sul Lago di Como un borgo si trasforma in un presepe vivente

Ogni anno, Argegno sul Lago di Como si trasforma in un presepe vivente, offrendo ai visitatori un’esperienza unica e suggestiva. Durante questa manifestazione, il borgo si immerge in un’atmosfera d’altri tempi, riportando alla vita tradizioni e scene natalizie che affascinano grandi e piccini.

Nel periodo Natalizio il Lago di Como ha qualcosa di speciale,,tramonti romantici , giornate con cielo sereno. Le luci illuminano i piccoli borghi e le Ville sul Lago Photo C. L'Amico Enrico During the Christmas season, Lake Como has something special: - facebook.com facebook

