Sul Lago di Como un borgo si trasforma in un presepe vivente
Ogni anno, Argegno sul Lago di Como si trasforma in un presepe vivente, offrendo ai visitatori un’esperienza unica e suggestiva. Durante questa manifestazione, il borgo si immerge in un’atmosfera d’altri tempi, riportando alla vita tradizioni e scene natalizie che affascinano grandi e piccini.
C’è un momento, ogni anno, in cui Argegno smette di essere solo uno dei borghi più affascinanti del Lago di Como e torna indietro nel tempo. Succederà anche il 1° gennaio 2026, quando lungo le vie acciottolate del centro storico prenderà vita “I Capell”, lo storico presepe vivente del paese. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Brienno come un presepe: tornano i mercatini di Natale sotto i portici del magico borgo sul Lago di Como
Leggi anche: Brienno come un presepe: tornano i mercatini di Natale sotto i portici del magico borgo sul Lago di Como
Corenno Plinio Lc Trincee della Linea Cadorna Prima Guerra Mondiale in 4K Lago di Como
La magia del Natale nei 5 borghi del Lago di Como: fino al 20 dicembre un incanto di luci, sapori, musica e tradizioni - Cinque borghi, un solo filo di luci che li unisce: è “Il Faro sulla Regia”, un viaggio di Natale lungo la Strada Regia, tra tradizioni, sapori, musica e paesaggi sospesi tra lago e montagna. comozero.it
Sul Lago di Como il borgo che devi visitare se cerchi bellezza, atmosfera e zero caos - Se sognate una fuga dalla frenesia quotidiana, questo è il luogo perfetto per voi. comozero.it
Nel periodo Natalizio il Lago di Como ha qualcosa di speciale,,tramonti romantici , giornate con cielo sereno. Le luci illuminano i piccoli borghi e le Ville sul Lago Photo C. L'Amico Enrico During the Christmas season, Lake Como has something special: - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.