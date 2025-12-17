Sul Lago di Como un borgo si trasforma in un presepe vivente

Ogni anno, Argegno sul Lago di Como si trasforma in un presepe vivente, offrendo ai visitatori un’esperienza unica e suggestiva. Durante questa manifestazione, il borgo si immerge in un’atmosfera d’altri tempi, riportando alla vita tradizioni e scene natalizie che affascinano grandi e piccini.

C’è un momento, ogni anno, in cui Argegno smette di essere solo uno dei borghi più affascinanti del Lago di Como e torna indietro nel tempo. Succederà anche il 1° gennaio 2026, quando lungo le vie acciottolate del centro storico prenderà vita “I Capell”, lo storico presepe vivente del paese. 🔗 Leggi su Quicomo.it

