Pioggia senza tregua sul Lago | nuova allerta meteo per Como e Lecco

Quicomo.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo oggi, domenica 16 novembre, alle 13.15, per i territori di Como, Lecco e le aree del Lario, dove continuano piogge diffuse e condizioni favorevoli a criticità idrogeologiche. Le precipitazioni, già attive dal mattino, sono previste. 🔗 Leggi su Quicomo.it

