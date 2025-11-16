Pioggia senza tregua sul Lago | nuova allerta meteo per Como e Lecco

La protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo oggi, domenica 16 novembre, alle 13.15, per i territori di Como, Lecco e le aree del Lario, dove continuano piogge diffuse e condizioni favorevoli a criticità idrogeologiche. Le precipitazioni, già attive dal mattino, sono previste.

