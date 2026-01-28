Confartigianato Terni via al monitoraggio dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni

Confartigianato Terni ha iniziato a chiedere alle aziende associate come stanno andando i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e delle società locali. L’obiettivo è capire se i pagamenti arrivano in tempo e quanto le imprese devono aspettare. La consultazione serve a raccogliere dati concreti e mettere in luce eventuali ritardi.

Confartigianato imprese Terni ha avviato in questi giorni una consultazione con le proprie aziende associate per monitorare l’andamento dei tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione e delle società partecipate locali. L’iniziativa nasce con uno spirito di collaborazione e dialogo: l’associazione ha richiesto alle imprese di segnalare eventuali criticità nei tempi di saldo delle fatture (fissati per legge a 30 giorni, con deroghe a 60 per la sanità) allo scopo di mappare le difficoltà, fare eventuali solleciti mirati e costruire soluzioni condivise. “L’obiettivo – spiega l’associazione di categoria in una nota - è sottolineare un principio economico fondamentale: la puntualità della Pa e delle amministrazioni locali garantisce una stabilizzazione vitale per il tessuto produttivo.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Confartigianato Terni

Il 23 dicembre è stato pubblicato un concorso pubblico per il reclutamento di 3.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Confartigianato Terni

Argomenti discussi: Umbria, al via il progetto Verde inclusivo: al centro lavoro, sostenibilità e valore sociale; Torna San Valentino Jazz 2026 a Terni: festival diffuso con oltre 20 concerti; Crescionda e Attorta verso l’Igp: grande partecipazione all’incontro di Confartigianato Umbria a Spoleto; Violenza di genere, Soroptimist e Confartigianato: Conoscere gli strumenti e rafforzare la rete.

Confartigianato, preoccupazione per accordo di programma AstConfartigianato Terni chiede strumenti immediati dedicati al sostegno delle pmi locali dell'indotto, che non possono aspettare oltre, e una strategia nazionale chiara e condivisa tra le istituzioni ... ansa.it

Ast e costi energetici. Confartigianato tuona:: Tre anni buttati viaConfartigianato chiede strumenti immediati per il sostegno delle pmi locali dell’indotto, che non possono aspettare oltre, e una strategia nazionale chiara e condivisa tra le istituzioni con le ... lanazione.it

Violenza di genere, Soroptimist e Confartigianato: “Conoscere gli strumenti e rafforzare la rete” #tuttoggi #Eventi #Terni #evidenza #MariaLauraScarcella #SoroptimistTerni #violenzasulledonne | http://ow.ly/2IUK106tJ3V - facebook.com facebook