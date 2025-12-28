Zangrillo | Ora nelle pubbliche amministrazioni si potrà fare carriera senza concorso
«Nel 2025 abbiamo bandito 16 mila concorsi per 180 mila posti. È chiaro che un giovane che esce dal liceo o dall’università di fronte a un’offerta così ampia si può confondere. Ma basta spiegare a Camilla (avatar del portale istituzionale InPam, ndr) quali sono le proprie aspettative, quali sono gli studi fatti e in quale parte del Paese si vive, per ottenere un ventaglio di opportunità adatte alle proprie aspettative». Lo dichiara, in un’intervista a Il Messaggero, Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione. «Per attrarre i giovani – aggiunge – vanno risolti i problemi strutturali del pubblico impiego. 🔗 Leggi su Open.online
