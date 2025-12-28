Concorso per 3.997 assistenti in diverse Amministrazioni Pubbliche | domande entro il 27 gennaio

Il 23 dicembre è stato pubblicato un concorso pubblico per il reclutamento di 3.997 assistenti nelle diverse Amministrazioni Pubbliche italiane. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 27 gennaio. Questa iniziativa mira a rafforzare il servizio pubblico, offrendo nuove opportunità di impiego a coloro che desiderano lavorare nel settore pubblico. È importante consultare i bandi ufficiali per i requisiti e le modalità di candidatura.

Il 23 dicembre è stato pubblicato un nuovo concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 3.997 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli di diverse Amministrazioni pubbliche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

