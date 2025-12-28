Concorso per 3.997 assistenti in diverse Amministrazioni Pubbliche | domande entro il 27 gennaio

Il 23 dicembre è stato pubblicato un concorso pubblico per il reclutamento di 3.997 assistenti nelle diverse Amministrazioni Pubbliche italiane. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 27 gennaio. Questa iniziativa mira a rafforzare il servizio pubblico, offrendo nuove opportunità di impiego a coloro che desiderano lavorare nel settore pubblico. È importante consultare i bandi ufficiali per i requisiti e le modalità di candidatura.

