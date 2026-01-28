Conerobus revocato lo sciopero di 24 ore

Questa mattina Conerobus comunica sui social che lo sciopero di 24 ore previsto per domani, giovedì 29 gennaio 2026, è stato annullato. Le aziende confermano che il servizio di trasporto pubblico tornerà a funzionare come di consueto, evitando disagi per i pendolari.

ANCONA – Attraverso i propri social network Conerobus informa i cittadini che lo sciopero di 24 ore proclamato per la giornata di domani, giovedì 29 gennaio 2026, dalle sigle sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal è stato revocato e quindi il servizio verrà svolto.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Conerobus Ancona

Gli operatori della raccolta rifiuti hanno annullato lo sciopero previsto, dopo aver raggiunto un accordo per il rinnovo del CCNL dei Servizi Ambientali 2025–2027.

Ultime notizie su Conerobus Ancona

