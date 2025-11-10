Volotea proclamato lo sciopero nazionale di 24 ore
Fiumicino, 10 novembre 2025 – “ Sciopero nazionale di 24 ore di tutto il personale della compagnia aerea Volotea venerdì 14 novembre “. A renderlo noto è la Uiltrasporti, specificando che “nonostante i tentativi e la revoca di un precedente sciopero per favorire il dialogo, le fasi di trattativa avviate il 3 e il 14 ottobre e culminate nel verbale di mancato accordo del 22 ottobre, non hanno prodotto soluzioni soddisfacenti. La mobilitazione si rende necessaria per rivendicare i diritti e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori Volotea, le cui istanze rimangono inascoltate”. In particolare, denuncia la Uiltrasporti, “persiste la mancanza di un contratto aziendale di lavoro che regoli in modo equo e trasparente i rapporti di lavoro all’interno dell’azienda. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
