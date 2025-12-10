Operatori della raccolta rifiuti revocato lo sciopero di oggi

Firenzetoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli operatori della raccolta rifiuti hanno annullato lo sciopero previsto, dopo aver raggiunto un accordo per il rinnovo del CCNL dei Servizi Ambientali 2025–2027. La trattativa si è conclusa con un'intesa raggiunta nella serata di ieri, garantendo la ripresa regolare delle attività nel settore.

Alle 22,40 di ieri sera è stata raggiunta un’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei Servizi Ambientali 2025–2027. Vengono così meno le motivazioni del previsto sciopero nazionale indetto da Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, che si considera quindi revocato.In Toscana viene quindi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

