Operatori della raccolta rifiuti revocato lo sciopero di oggi
Gli operatori della raccolta rifiuti hanno annullato lo sciopero previsto, dopo aver raggiunto un accordo per il rinnovo del CCNL dei Servizi Ambientali 2025–2027. La trattativa si è conclusa con un'intesa raggiunta nella serata di ieri, garantendo la ripresa regolare delle attività nel settore.
Alle 22,40 di ieri sera è stata raggiunta un'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei Servizi Ambientali 2025–2027. Vengono così meno le motivazioni del previsto sciopero nazionale indetto da Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, che si considera quindi revocato.
