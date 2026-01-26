L’accordo tra India e Ue, che prevede la riduzione dei dazi su auto, olio e vino europei, rappresenta un passo importante verso un accordo di libero scambio. Questa intesa potrebbe favorire le esportazioni italiane, offrendo nuove opportunità di mercato e rafforzando i rapporti commerciali tra le due entità. La trattativa, in fase avanzata, potrebbe portare benefici concreti per le imprese italiane e per l’economia del Paese.

L’India e l’Unione europea sarebbero molto vicine a un accordo di libero scambio su cui Bruxelles e Nuova Delhi stanno lavorando da anni. Al centro ci sarebbero i dazi sul settore automobilistico, che oggi sono al 110% e che dovrebbero abbassarsi da subito al 40%, per poi arrivare al 10%. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa si stanno recando in India per finalizzare l’accordo. Per l’Italia si tratta di un’opportunità molto importante per trovare un nuovo mercato per un settore automobilistico in grave crisi, che ha portato il Paese a perdere rilevanza tra i maggiori produttori di auto europei. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Accordo India-Ue, tagli dei dazi su auto, olio e vino europei: i vantaggi per l’Italia

Accordo Ue-India su commercio ed export: New Delhi pronta ad abbassare i dazi sull'automotiveL'accordo commerciale tra Ue e India prevede l'abbassamento dei dazi nel settore automotive, favorendo così un migliore accesso ai mercati europei.

Groenlandia, Trump: "Gli Europei non faranno resistenza. Alla Francia dazi del 200 su vino e champagne"L'interesse di Donald Trump per la Groenlandia continua a suscitare attenzione, con l'ex presidente statunitense che manifesta forte determinazione nel voler acquisire l'isola.

Accordo di libero scambio Ue-India verso la firma: le opportunità per vini, moda, arredamento e servizi e i nodi ancora sul tavoloRestano sul tavolo ancora alcuni nodi, ma è tutto pronto per la firma del trattato di libero scambio tra India ed Unione Europea. Dopo l'inasprimento dei ...

Accordo Ue-India: possibile crollo dei dazi su vino e olio d'olivaUn accordo di libero scambio atteso al vertice di Nuova Delhi promette forti riduzioni tariffarie per vino e olio d'oliva, lasciando invariata la protezione su carne, pollame e zucchero ...

