L' Ue sigla con l' India il più grande accordo di libero scambio di sempre | giù i dazi su auto vino e olio restano fuori i prodotti a rischio

L'accordo di libero scambio tra Ue e India rappresenta il più grande mai siglato, riducendo i dazi su auto, vino e olio. L'intesa copre il 96,6% delle esportazioni europee verso l'India, prevedendo un risparmio di circa 4 miliardi di euro all'anno. Questa misura favorisce lo scambio commerciale e rafforza i rapporti tra le due economie senza modificare le restrizioni sui prodotti a rischio.

Un'intesa commerciale senza precedenti, che ridurrà i dazi doganali sul valore del 96,6% delle esportazioni di beni dell'Unione europea verso l'India, con un risparmio stimato di circa 4 miliardi di euro all'anno in dazi sui prodotti europei. Con la conclusione dell'accordo, definito storico, Ue.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su India Europa

L’accordo tra India e Ue, che prevede la riduzione dei dazi su auto, olio e vino europei, rappresenta un passo importante verso un accordo di libero scambio.

Questo accordo di libero scambio tra Unione Europea e India rappresenta il più ampio e ambizioso mai siglato, riducendo i dazi di circa 4 miliardi di euro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su India Europa

Argomenti discussi: L'Ue sigla il controverso accordo commerciale con i Paesi del Mercosur; L’India sta facendo col sole quel che la Cina ha fatto col carbone. E ora l’Ue sigla con Nuova Delhi una storica intesa; L’Ue corregge il tiro sulle infrastrutture digitali: meno regole, semplici e stabili. Senza un frontale con gli Usa; Video. L'Ue sigla il controverso accordo commerciale con i Paesi del Mercosur.

Accordo Ue-India: via i dazi sul 99% delle merciLo chiamano la madre di tutti gli accordi commerciali. Perché l’intesa di libero scambio Ue-India, siglata in forma preliminare a New Delhi dal premier Narendra Modi e dalla presidente della Commiss ... avvenire.it

L'Ue sigla il controverso accordo commerciale con i Paesi del MercosurDopo 25 anni di trattative, l'Ue ha firmato sabato l'accordo commerciale Mercosur, creando un'area di libero scambio di 700 milioni di persone. Tuttavia, la ratifica è ancora in sospeso e il Parlament ... msn.com

L’India sta facendo col sole quel che la Cina ha fatto col carbone. E ora l’Ue sigla con Nuova Delhi una storica intesa x.com

Facciamo gli auguri a Sergio Perez “checo” ha disputato 281 gran premi tra il 2011 e il 2024 per Sauber, McLaren, Force India, Racing Point e Red Bull, vincendo in 6 occasioni Lo rivedremo quest’anno in griglia con la nuova scuderia Cadillac. In bocca al lup - facebook.com facebook